BIG TIME OSHAE 💪 pic.twitter.com/WuXQODHKor — Indiana Pacers (@Pacers) October 24 2021

就算溜馬24日在主場迎戰熱火比賽第3節攻守失序，單節只拿8分，溜馬仍然發揮充足韌性，靠著5人得分上雙的平均火力，最後以102比91延長撲滅熱火，總算中止開季2連敗，也拿新球季首勝，賽前半小時才知道主控羅瑞不打的熱火只能認命。

熱火直到賽前才知道羅瑞因為左腳踝扭傷缺陣，打完上半場，就以46比56落後地主溜馬，儘管第3節控制溜馬只得8分，更靠希洛正規賽最後51秒三分球把比賽逼入延長，可惜溜馬延長賽一開始就打出11比2猛攻，提前掌握比賽勝果。

今年第13順位撿到的溜馬菜鳥射手杜阿特，攻下全隊最高19分，持續展現他的進攻破壞力，布羅格登也拿18分、14籃板，替補中鋒布利塞18分，沙波尼斯17分、12籃板，前役貢獻生涯新高40分的透納，提早陷入犯規麻煩只拿4分。

熱火以替補射手希洛攻下30分最高，吉米巴特勒19分、6助攻與6籃板，阿德巴約17分、16籃板，鄧肯羅賓生14分，不過頂替羅瑞先發上場的文森只拿2分，也讓控球這個位置幾乎等同毫無貢獻，讓熱火延長吞下本季首敗並不意外。