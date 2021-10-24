特教老師若戴一般口罩上課，聽障生看不到他們的口型，將影響學習。教育部國教署今表示，110學年共採購250萬片透明口罩，並逐批配送至各縣市政府以及學校，提供有需求的學校教師於教授聽障學生時使用，確保教師教學正確表達與保障聽障生的學習權益。

教育部國教署說明，對聽障生而言，在教師教學過程中，「口型」是一個重要的視覺線索與提示。透過透明口罩，可使學生更能掌握教師放慢說話速度與加大口型的說話策略，並學習觀察雙唇閉合的構音動作，增加正確發出含雙唇音的詞彙及正確發出含舌前音與雙唇音的詞彙。

「老師說的，我看得到」，教育部國教署表示，在防疫優先、課間須配戴口罩的前提下，採購透明口罩提供教師教學時協助有讀唇需求的聽障生學習，除利用教學輔具進行訊息傳達，更兼具防疫及辨識口唇的功能，讓聽障生不因教師配戴口罩影響學習，同時也不會影響教師的課堂授課以及班級經營。