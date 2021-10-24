台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲（前排右二）24日上午9時與副市長黃珊珊（前排左二）、客委會主委徐世勲（前排左一）等人一同到景勤2號公園參加客家義民嘉年華活動。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲（左四））24日上午9時與副市長黃珊珊（右四）、客委會主委徐世勲（右三）等人一同到景勤2號公園參加客家義民嘉年華活動。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲砲轟基隆捷運是大騙局，惹得基隆市長林右昌怒嗆，柯扭曲事實，當初因柯一句地下化增加了87.9億元，現在又欺人太甚、沒政治誠信。柯24日上午參加客家義民嘉年華活動被堵訪僅回應「不要挑撥離間啦！」

林右昌昨受訪怒轟，去年市長會議後，大家達成共識，北市要採取地下化工程，從新北市樟樹灣站後下地，鑽過大坑溪到北市，計畫經費因柯一句話，增加87.9億元，柯卻忘記自己講過的話，找碴、很不負責，不曉得又有什麼政治目的，三番兩次扭曲事實，講話不算數。

柯文哲今日上午9時與副市長黃珊珊、客委會主委徐世勲等人一同到景勤2號公園參加客家義民嘉年華活動，稍後副總統賴清德也會到場，柯被問及林右昌砲轟的議題時，柯僅說「不要挑撥離間，你哪一台的？」

針對立委陳柏惟昨遭罷免，民眾黨在台中第二選區是否推出立委人選？柯只說，「哎唷，有記者會再正式回答，現在堵麥不回答，我現在沒辦法！」