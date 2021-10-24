Dusty Baker:



78 postseason games most by anyone to never win a World Series (yet!) and 5th-most postseason games managed overall



1987 regular-season wins 12th-most overall and most without a WS title (again...as of now!) — Sarah Langs (@SlangsOnSports) October 23 2021

休士頓太空人升空重返世界大賽，這回的總教練換成72歲的貝克(Dusty Baker)，作弊事件爆發後，去年貝克被外聘進來接手戰力強大的太空人，不辱使命打進世界大賽。從某方面來說，貝克是一個悲情的總教練，他執教生涯累積1987場例行賽勝利，3度獲選年度最佳教練，是史上最多勝而沒有拿過世界大賽冠軍的教頭。

貝克1993年至2002年期間擔任巨人隊總教練，他在2002年終於首度拿下國聯冠軍，但在世界大賽7戰敗給天使。好不容易打進世界大賽，但巨人老闆愈來愈討厭貝克，該季結束後不與他續約。

小熊隊接著雇用了貝克，他隨即在2003年帶領小熊殺進國聯冠軍戰，沒想到碰上二度崛起的馬林魚，大戰7場之後小熊落敗，馬林魚該年摘下第2座世界大賽冠軍。

2007年球季結束後貝克來到紅人隊，他們2010年例行賽勇奪國聯中區冠軍，但在季後賽首輪慘遭費城人橫掃。貝克獲得紅人兩度續約，最後在2013年外卡戰敗給海盜隊，貝克遭到開除。2016年貝克來到國民隊執教，接著例行賽連贏兩座國東冠軍，卻兩度都在季後賽首輪出局，國民決定不續聘貝克。

終於在2020年貝克來到太空人，度過縮水球季之後，今年殺進世界大賽，是他歷經78場季後賽，史上最多場季後賽而沒能奪冠的總教練，這次在太空人的強大戰力之下，他有機會再圓冠軍夢了（貝克球員時期1981年在道奇奪冠）。