台北信義區某瑜珈會館一名印度教練，遭一名OL指控，某日上完課後收操，大家都趴在瑜珈墊上做「大休息」動作，教練卻以背部按摩為由，雙手從前方深入運動內衣，揉捏胸部。教練雖矢口否認，但法官不採信男方說詞，依性騷擾罪判刑3年、得易科罰金9萬元，民事部分判賠5萬元，執行完畢後將驅逐出境。

根據判決書記載，該名印度籍教練自民國108年10月21日起，在臺北市信義區某會館擔任瑜珈老師，在109年5月21日8時57分下課前，在該會館瑜珈教室關燈後，讓全體學員趴在瑜珈墊進行「大休息」時，該教練趁A女雙手交叉擺放在額頭上，按摩其背部時，將手沿著A女肩頸往前伸進A女運動內衣內觸摸A女之胸部及乳頭2次，以此方式對A女為性騷擾行為得逞1次。

A女控訴，教練最後休息時間被告幫我按摩，兩腳跨在我身體旁，從腰往上按摩到背部再到肩膀，到肩頸時，就將手從前面伸進我的運動內衣內先摸我的左胸及乳頭，手伸出來後，又再將手伸進來摸我的右胸及乳頭，還對我說「Nice boo」、「scared」；我當時嚇到，只有我一個人在角落，我因太害怕才沒有抗拒及尖叫。

A女向法官證稱，「我走出教室有跟同學說此事，當時我就哭了，櫃檯人員也過來詢問我，我就將此事告知櫃檯人員向會館反映；事情發生後，我很長一段時間都睡不好，想到此事就很害怕，會館學員鼓勵我回歸正常生活，我努力嘗試，才會於案發後一星期後又回到會館上課。」

教練在偵訊時辯稱，確實有按摩A女之後頸、後背及後肩，但矢口否認有何性騷擾之犯行，當天上課時感覺A女後背疼痛，在課程即將結束前，就詢問A女可否幫忙按摩，A女點頭同意後，才幫忙A女按摩背部，過程中並沒有與A女交談，也沒有用手觸碰A女之胸部及乳頭。

但法官綜合證據後審酌，教練為逞自己私慾，利用教導瑜珈乘A女不及抗拒之際，觸摸其身體隱私處之胸部，欠缺尊重他人身體自主權之觀念，並造成A女心理陰影，且犯後矢口否認，態度不佳，依性騷擾罪判刑3年、得易科罰金9萬元，民事部分法官則判賠5萬元，執行後將驅逐出境。