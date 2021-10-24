刪Q成功！陳柏惟遭罷免後首度露面｜2021.10.24

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票，最終以同意票7萬7899票高於不同意的7萬3433票，通過罷免案。今（24）日受訪時被問到下一步，陳柏惟表示會先掃街；至於是否回高雄，他說「我現在在台中，就是台中人」。

對於不同意罷免票有7萬3433票，陳柏惟非常感動，他指出，政局像河流，會怎麼流不知道，最終會流向大海，路上或許會有一些地形、地勢，會轉彎，但最終會去一個對的地方。

話鋒一轉，他提到，事實上團隊已經超支經營1年9個月，每個月都超支5、60萬，除了基進黨的協助外，還加上自己的薪水補貼，並強調「這可以發誓的」，所以之後必然會有一些調動，應該維持一個最低能量，「可能還是要先關一些（服務處）起來」，目前規劃留下兩個服務處，其中一個會在海線。

至於成員會不會參加市議員選舉？陳柏惟表示這沒有討論到，「說立委（補選）昨天還開玩笑、比來比去，議員就真的沒有討論到」，自己也沒有屬意誰，但昨天會議中有問大家敢不敢，也有很多人表達意願，代表基進黨沒有因這場戰意失去信心或勇氣。

對於立委補選，基進黨是否有機會推出人選，陳柏惟則說會廣泛討論合作，因為對他來說，即便拋棄意識形態、拋棄問政表現，還是不能接受不實訊息、反串抹黑的選舉歪風，若特地陣營會這樣做，自己只好站在他們的對立面，所以不管派誰、哪個政黨，只要需要他都會幫忙。