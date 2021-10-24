台灣基進立委陳柏惟被罷免，前民進黨立委林濁水批評民進黨，所謂國會減半、公投、促轉會、罷免門檻都災難連連，哪一個不是不敢面對？「了然啊，可嘆啊」 。對時代力量呼籲，朝野應回歸理性。他也批，不先認錯，並推動再修法，要回歸什麼理性？

立法院2016年11月29日三讀通過《選罷法》降低罷免門檻且可宣傳，當時的民進黨立委陳其邁表示，這次選罷法修法是民主、人民的勝利。時任時代力量立委黃國昌也說，這是實現直接民權重要的一步，這絕對是人民的勝利。

對於陳柏惟被罷免成功，林濁水表示，「聖人」和小黨死命推罷免門檻降低，民進黨支持過關，今天眾小黨都被害死。「領導推動的聖人和立委可以不出來認錯道歉，並力圖再修法，將功贖罪？!」

他說，挺陳柏惟團隊在台上發言，台下一片悲悽，台上說我們也要檢討有什麼做沒夠，這是什麼話？苦行到這個程度有什麼做沒夠！搞了一個害死陳伯惟的罷免制，再苦行到昏倒也沒有用。

林濁水痛批，不敢檢討自己真正的錯誤在那裡，更不敢把錯的制度修改過來，還在避重就輕，所謂國會減半、公投、促轉會、罷免門檻，都災難連連，哪一個不是避重就輕？不敢面對？「了然啊，可嘆啊，民進黨」。

他也批評，一些名士賢人紛紛講，大家要努力，讓以後罷免不要是仇恨式罷免，「練什麼捎話，不恨，一個人會去投罷免票？」罷免本質正是仇恨動員，不要動員恨，質疑「難道以後罷免都要變成愛的罷免？不敢面對本質，就別裝模作樣。」

至於時代力量呼籲，在仇恨動員後，朝野應回歸理性。林濁水表示，回歸理性很好，但是罷免本質就是仇恨動員，時力和聖人結隊繞立法院逼立法院修法罷免門檻降低，根本是為仇恨動員開大門的舉措。不先認錯，並推動再修法，要回歸什麼理性？