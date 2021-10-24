台灣基進強調不缺席台中二選區立委補選，而陳柏惟服務處執行長李雨蓁被點名呼聲高。(林欣儀攝)

刪Q罷免案昨以同意票7萬7899票通過，經一夜沉澱，台灣基進立委陳柏惟今天車隊在選區掃街謝票，他並在臉書提及《刺激1995》遇到《阿甘正傳》的言論，強調輸得不後悔。而中選會公告後3個月內須辦理補選，基進黨強調不會缺席，包括陳服務處執行長李雨蓁、黨新聞部主任張博洋都是可能人選。

陳柏惟昨深夜在臉書PO文，感謝所有投下同意或不同意罷免票的選民。今天凌晨，他又在臉書寫下「刺激1995不是爛片，只是遇到阿甘正傳。結果模仿阿甘正傳卻輸給刺激1995」，陳說，刺激1995至今仍是IM TV最高分電影，但它當年在奧斯卡所有獎項都輸給阿甘正傳，這次投票雖然輸了，但1個很好的片子輸給另1個很好的片子，沒什麼好後悔。

陳柏惟說，這場罷免選舉雖然輸了，但不同意票衝到7萬3433票、相當接近罷免門檻，雙方差距不大，這結果讓團隊的勇敢沒有被撲滅；政局就像河流，會怎麼流不知道，路上或許會因地形地勢而轉彎，但最終會流向大海。未來5個服務處預計將留下2處，維持最低服務能量。

對於接下來的補選，基進黨強調不缺席，被視為可能人選的張博洋說，昨晚會議有熱烈討論，每位幹部都願意在艱困、台灣民主需要的地方勇敢站出來；這次挫敗可能會有傷口，但這個政黨很快會站在戰鬥位置。

同樣被點名的李雨蓁則說，不管是基進黨自己推派人選，或是與其他理念、立場相近的政黨合作，都希望讓鄉親知道基進的努力；目前還沒討論人選，但要看資格符合與否及與友軍討論的情況。