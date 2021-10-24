行政院長蘇貞昌。（圖片摘自中時新聞網Youtube）

台中立委陳柏惟罷免案昨投票，以同意罷免票數以7萬7899票通過門檻，外界認為此結果恐衝擊年底公投，對此，行政院長蘇貞昌今接受訪問表示，公投是對事，他希望可以就事論事，不要政治操作。

蘇貞昌今（24日）接受媒體聯訪，對於罷免陳柏惟結果，蘇稱，大家都要尊重，自己認識的陳柏惟立委，是位年輕認真的好立委，他對這樣的結果，感到惋惜，所以自己特別以自己的人生起伏，來鼓勵陳柏惟不要氣餒，未來的路還很長，台灣的民主需要大家一起努力團結向前走。

對於罷免結果是否會衝擊罷免公投，蘇貞昌表示，台灣是出口導向的國家，「我們東西要賣到外國，卻不准外國東西來」，這要怎麼做生意，且國民黨當初開放符合國際標準的萊牛，卻抹黑符合國際標準的萊豬，這邏輯怎麼說得通；蘇並指出，大家也知道民生經濟工業都要用電，卻又反對發電，還要重啟危險的核四，這怎麼有道理可言？蘇直言，在防疫情行許可下，會帶行政團隊向國人報告政府所做的事，也希望公投就事論事，不要政治操作。