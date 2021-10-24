扯鈴教練魯紀賢被控利用擔任「中華民國扯鈴聯盟」常務理事機會，冒用聯盟名義，佯稱聯盟舉辦赴法國交流、世界盃扯鈴比賽募款詐騙1000多萬元。台北地院依2個詐欺罪判魯徒刑4年10月、另2罪則判刑8月，得易科罰金。可上訴。

魯男曾獲台灣扯鈴冠軍，多次應邀赴國外表演。檢警調查，魯男與趁勢風潮公司負責人王冠驊於2018年7至10月，利用聯盟理事長任期屆滿，尚未補選空檔，偽造聯盟大小章及相關文件，佯稱聯盟將參與出國交流等活動，尋找各界贊助。

魯佯稱趁勢風潮公司獲聯盟授權為「2019年馬來西亞扯鈴世界錦標賽」承辦單位，需支付履約保證金台幣1500萬元，請劉姓香港富婆贊助，宣稱同年12月底即返還，詐騙劉港幣382萬9248元，王將其中670萬元平分魯。

魯另佯稱2019年初舉辦赴法交流活動，還誆稱將參與「2021年世界盃扯鈴比賽」詐騙。事後贊助者向聯盟詢問後發現聯盟沒有對外募款，也沒有經辦這些活動。魯男向警方自首，歸還部分款項，另被害人也報警提告。北檢依詐欺等罪起訴魯男，並對王男發布通緝。

但原本認罪的魯男，在北院言詞辯論終結當天，突改口翻供，辯稱是遭脅迫且誤解法律才自首，並稱確實要舉辦比賽，是因疫情及法國黃背心運動作罷，且無法成功退款，沒有詐騙，但法官不信，認為他獲利1068萬元，依4個詐欺罪判刑，其中2罪應執行徒刑8月，可易科罰金24萬，另2罪應執行徒刑4年10月。