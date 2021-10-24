2021台北客家義民嘉年華24日舉行，台北市長柯文哲（右二）、副市長黃珊珊（左二）、客委會主委徐世勲（左一）與來賓一同擊鼓，在表演人員的旗幟中宣布大會開幕 。（鄭任南攝）

2021台北客家義民嘉年華舉行，北市客委會主委徐世勲（左三）共襄盛舉。（北市客委會提供／張穎齊台北傳真）

今年因應疫情影響，北市客委會首創「線上義民嘉年華專區」，活動轉型虛實整合，以「義民聯盟 英雄Online」作為活動主題，敬謝義民爺保衛家園的犧牲奉獻，同時號召民眾加入義民聯盟，共同傳承義民精神，市長柯文哲、副市長黃珊珊、客委會主委徐世勲等人24日上午到場共襄盛舉。

北市客委會說，今年台北客家義民嘉年華因應疫情轉型，將128組共約2000人的經典挑擔奉飯活動以影片預錄方式呈現，更突破時空限制，邀集全球五大洲各國客家社團代表，一同連線參與主祭大典。

此次主祭大典由副總統賴清德、柯文哲及北市議長陳錦祥等擔任正獻官，與所有客家鄉親一同透過隆重莊嚴的祭祀古禮向全國15尊義民爺及忠勇公祈福。

徐世勲表示，線上專區以「年輕化」、「產生行動共鳴」的概念呈現，全程使用網路直播，線上參與民眾可在直播內參與互動遊戲，除了有機會獲得來自客莊市集的美食外，24日主祭大典集氣萬人上線再加抽一台IPhone13，要讓市民除了能不受防疫限制觀賞義民嘉年華精彩活動外還能拿好康，希望透過本次線上與實體的結合，打造出義民嘉年華新模式。

徐世勲說，台北客家義民嘉年華視覺設計今年跨界邀請多次榮獲金曲獎及國外大獎的蕭青陽老師擔綱視覺統籌，取「義」字作為主要設計意象，將傳統元素與數位科技做結合，還特別製作限定紀念品，只要參與線上直播及實體活動，就有機會獲得限量超潮運動毛巾和口罩，還有客莊市集的特色產品等。

徐世勲說，北市客委會歡迎市民朋友23至25日於信義區陸軍保養廠參與「2021台北客家義民嘉年華」，及線上官網體驗義民嘉年華經典活動;也歡迎至「台北客家」FB粉絲專頁掌握最新活動動態，完成任務還可以蒐集HAK幣解鎖小豬圖鑑，期待能吸引年輕族群的關注，藉此宣揚客家的文化和魅力。