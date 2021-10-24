中方軍機頻頻侵擾台灣西南防空識別區

中方空軍頻繁在台灣附近空域演訓時，大都集中西南防空識別區，這一方面是由於空中管制承諾，另一方面則是台灣中央山脈的地形所致。

據《南華早報》（South China Morning Post）24日報導，自從今年1月以來，中方已破紀錄出動超過450架次軍機飛越台海，比去年1整年的380架還多，而多數是飛往台灣西南防空識別區，至於其中149架次是在10月1—4日飛出。

但為什麼中方空軍只飛台灣西南方，而不飛別處呢？海軍新江軍艦前艦長、軍事專家呂禮詩說：「這是因為西南有台灣中央山脈海拔不到3000米的最低缺口，讓解放軍軍機的雷達系統得以窺視台灣在花東和台東的空軍基地。」

此外，近幾年來國防部公開的飛行紀錄也顯示，中方會出動有空警-500預警機、殲-16戰機，轟-6K轟炸機和蘇（Su）-30戰機等軍機演訓，表明演習旨在收集有關台灣地形和地景等數據。

而台灣空軍在花蓮和台東有兩座地下機庫，拜500公里山區，還有海拔平均超過3000米的地形之賜，可讓多達400架戰機免遭解放軍先制打擊。

北京已擺明，兩岸「統一」是必然的，如果有必要，不惜動武。自從2016年底民進黨籍的蔡英文當選總統以來，解放軍就持續展開繞台行動。