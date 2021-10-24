基進立委陳柏惟罷免公投案昨天經投票通過。行政院長蘇貞昌今日至中正紀念堂疫苗接種站視察時受訪表示，投票結果出爐，大家都要尊重，陳柏惟是年輕認真的好立委，對於這樣的結果，為他惋惜，希望鼓勵他不要氣餒，未來的路還很長，台灣民主需要大家團結向前走。

另被問到是否擔心陳柏惟罷免案結果，將衝擊12月18日舉行的「反萊豬」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」、「公投綁大選」等4大公投案。蘇貞昌回應，公投應該就事論事，台灣是貿易出口為導向的國家，商品若要賣到外國，卻不准商品進口，這樣怎麼做生意？

蘇貞昌說，國民黨當年開放不符合國際標準的萊牛，結果現在吃萊牛，卻抹黑符合國際標準的萊豬，這邏輯說得通嗎？

蘇貞昌表示，民生、經濟、工業都需要用電，但國民黨卻又反對發電，又想重啟危險的核四，這怎麼符合道理？未來在符合防疫情形許可下，將與執政團隊，向國人報告，政府在做什麼，也希望1218公投，就事論事，不要政治操作。