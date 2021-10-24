大陸鄭州商品交易所的動力煤期貨上周五（10／22）連續3個交易日跌停，較上週二（10／19）創下的每噸歷史最高價1982元（人民幣，下同）已下跌逾30％。上周累計下跌近15％，是5月以來的最大單周跌幅。

近日，大陸對於煤炭保供穩價祭出重磅「組合拳」。10月19日，大陸國家發展改革委組織重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會召開今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格實施干預措施。

20日晚間，大陸國務院常務會議指出，確保人民群眾特別是受災群眾安全溫暖過冬是中央明確要求。

據預測，今年冬季大陸北方氣溫較常年同期偏低。上述會議決定，一要確保北方地區特別是東北供暖，全力保障供暖用煤生產和運輸，依法打擊煤炭市場炒作。二要保障北方重點地區取暖用氣。三要充分發揮煤電油氣運保障機制作用，要合理控制城市夜景亮化，推動節約用能。

在10月21日舉行的發改委發布會上，發改委體改司副司長蔣毅表示，發改委全力做好大宗商品保供穩價工作。

與此同時，鄭商所也持續對動力煤等相關合約進行提高保證金、限倉等干預措施。20日晚間，鄭商所發布公告對動力煤期貨部分合約實施交易限額，並調整動力煤期貨部分合約交易手續費。

根據公告，自2021年10月21日當晚夜盤交易時起，動力煤期貨合約的交易手續費標準調整為90元／手，日內平今倉交易手續費標準調整為90元／手。

自2021年10月21日當晚夜盤交易時起，非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨約上單日開倉交易的最大數量為50手。

瑞達期貨分析，監管層面的相關政策短期對煤炭市場的影響還會繼續。目前動力煤冬季消費旺季已經開始，對煤炭價格有一定支撐。

大陸一直在敦促煤礦企業增加產量和加大進口，以便發電站能在冬季供暖季節之前重建庫存，但據路透報導，分析師表示，供應短缺可能還會持續至少幾個月。