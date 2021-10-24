大陸流量女神楊冪擁有精緻五官和火辣身材，加上演技精湛，讓她圈粉無數，一舉一動都能成為話題，近日她出席直播活動，穿著貼身的黑色連身裙，低胸又露腿，完美S曲線讓網友都看傻了。

楊冪近來上直播節目，應主持人要求畫畫，當下她畫了一個奶瓶，畫完後神情更有點落寞，讓網友都猜測應該是想起女兒小糯米了，因為她已近2年沒有到女兒，一定非常想念。

楊冪直播真實狀態非常好。(圖／翻攝自微博)

不過網友的重點都放在她的身材上，因為穿著黑色連身洋裝的她，低胸設計讓渾圓半球若隱若現，下面又露出纖細美腿，讓網友不知道該看上面還是下面，留言大讚：「她真的很會穿」、「她的腿真實存在的嗎？太細了吧。」

楊冪五官精緻、身材火辣，纖細的身形下，上圍卻是相當有料，加上一雙筆直長腿，讓她有「腿精」稱號，不過她之前被眼尖網友發現，胸線不太自然，疑似有下垂跡象，讓粉絲趕緊跳出解釋，因為她年輕時拍戲傷到脊椎，加上有駝背習慣，才會時常讓人覺得是不是身材走樣了。

楊冪演技精湛，不僅出演的電視劇都是票房保證，也收到各大時尚活動爭相邀請，自帶高流量讓她穩坐一線女星寶座。