眼尖網友一看就發現，裝設者以白色的行動電源作為掩蓋，實則下方垂掛的黑色細長條物體為鏡頭，黃色處為記憶卡。（翻攝爆料公社網頁）

發文的女網友找到針孔攝影機後，立刻將記憶體拔下，上網發文尋求協助。（翻攝爆料公社網頁）

一名女網友在臉書發文，稱日前在租屋處正對床的壁櫃上發現2個行動電源，上頭還連結著黑色的長條物與記憶卡，疑心恐是針孔攝影機。文章曝光後，不少網友證實，就是被裝了密錄器，要原PO趕緊去警局報案，並盡速搬離住處。

女網友在爆料公社發文，透露自己無意間在租屋處的壁櫃中找到2個不明的行動電源，但令她不安的是，拿出行動電源後，發現上頭外掛著一條黑色長條狀物體，再下方則連結著記憶卡，原PO猜測這恐是針孔攝影機，便上網發文詢問。

原PO表示，發現行動電源的櫃子正對著床，找到的當下已經將記憶卡拆下，但因為租屋處沒有電腦，一時之間無法確認究竟鏡頭是否在運作，以及記憶卡所存取的內容。

文章曝光後，不少網友留言回應證實原PO所找到的就是針孔攝影機，是偽裝成行動電源的密錄器，而照片中黑色長條狀就是鏡頭本體，建議原PO立刻報警處理，並且以不沾上指紋的方式將證物放進袋中留存，交給警方。

也有網友指出，裝設此種針孔攝影機時，一定會錄下裝設者的面部，只要查看記憶卡就能見真章，並建議原PO盡速搬家，不然被拆穿的人恐會對她不利。