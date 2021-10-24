好萊塢知名影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin) 在新作片場驚爆道具槍傷人意外，造成女攝影指導哈里娜哈欽斯(Halyna Hutchins)死亡、導演喬爾蘇扎(Joel Souza)重傷，全案如今持續調查中，警方已持搜索令調查片場，結果挖出兩名關鍵人物，但目前兩人尚未被列為起訴對象。

亞歷鮑德溫近期在新墨西哥州拍攝新片《Rust》，事發當下工作人員還跟他說用的是安全的道具槍(冷槍)，不料亞歷對著鏡頭僅開了一槍，卻射出實彈，先是貫穿哈里娜，之後傷到喬爾，兩人當下被緊急送醫，但前者送醫不治，後者則一度進加護病房，亞歷鮑德溫震驚難過無法言喻，表示自己這輩子沒用過實彈的槍枝，一度問工作人員：「為什麼會給我裝著真的子彈的槍？」

據外媒報導，事發後警方積極展開調查，首先希望得知這把有子彈的槍，是如何出現在片場？相關搜索令已開出並執行，檢方交出的搜索令中，提到了2個關鍵人物，軍械師漢娜加提耶瑞茲里德以及助理導演戴夫霍爾斯，據悉，當時片場因防疫及安全問題，發生了罷工情況，因此在這起意外發生前的幾個小時，才換上了新一批工作人員，疑似因不熟悉現場，而間接導致憾事發生。

據悉，當時漢娜在片場手推車上放了3把道具槍，但助理導演霍爾斯卻是將有著實彈的柯爾特（Colt）左輪手槍交給亞歷，並說明此槍安全可使用，不久後開拍立刻出人命，據悉，霍爾斯是資深助理導演兼演員，曾參與《冰血暴》、《駭客任務：重裝上陣》等經典片，而他也是李小龍兒子李國豪遭到誤殺的電影《龍族戰神》續集《鴉魔戰士》的副導，如今又發生憾事，巧合不禁引發聯想。