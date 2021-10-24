The commentators had fun with this Bulls’ block party 😂 pic.twitter.com/4NyqrHIFKy — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24 2021

芝加哥公牛在新球季真的不一樣了！靠著全隊6人得分上雙的平均火力，公牛24日在主場以97比82輕取活塞，搶下開季3連勝，目前戰績獨走全聯盟，看來今年夏天的補強動作確實有所成效，只是他們恐怕還需更多比賽才可能見真章。

雙方打完上半場，地主公牛取得54比43領先，到了第3節，公牛決定不再夜長夢多，靠著先發主力火力全開，打出17比4猛攻，轉眼擴大領先到29分之多，活塞雖在末節打出誇張17比0縮小雙方差距，公牛卻換上主力重新穩住勝局，

迪羅薩攻下21分，外加6助攻、6籃板、2火鍋，武切維奇也幫公牛拿下15分、19籃板，拉文14分，「球哥」朗佐鮑爾13分，卡魯索12分。公牛目前開季3連勝當中，有兩勝從活塞手上拿到，另一勝則是擊敗鵜鶘，真正硬仗還沒開始。

苦吞開季2連敗的活塞，以薩迪貝20分最高，萊利斯12分，歐尼利克10分，活塞在新球季將跟雷霆、魔術等隊一樣面臨打掉重練窘境，幾乎也可提前預告這3隊其中之一，將會搶占本季「爐主」位置，畢竟這3隊的陣容都太年輕，也沒經驗了。