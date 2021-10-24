被封為「日劇女神」的日本33歲女星戶田惠梨香，近日傳出身體欠佳、疑似懷孕而被迫全面停工，吸引不少粉絲送上祝福，但電視台卻意外透露戶田惠梨香休息的實際原因並不是懷孕，而是身體真的出狀況，嚇壞不少粉絲。

戶田惠梨香去年12月與戲劇男神松坂桃李宣布閃婚後，人氣不增反減，就連近期播出的電視劇《秘密內幕～女警的反擊～》也創下佳績，讓她一舉被封為「收視率女王」，戲約不斷。但近日戶田惠梨香卻遭媒體爆料，她將推掉兩部戲劇作品全心靜養卻沒說明原因，讓外界懷疑她疑似已經懷孕。

不過，這項說法卻遭到電視台相關人士打臉，根據爆料者的說法，戶田惠梨香於9月份《秘密內幕》拍攝後期頻頻更改行程，即使現身片場也被人發現原本就纖細的身材看起來更加瘦弱，不僅臉部凹陷，整個人更瘦到剩皮包骨，疑似是身體出現警訊。

另外，也有媒體報導，戶田惠梨香原本敲定於明年春季才開拍的秋季日劇，近日也透過經紀公司提前向電視台以「精神不穩定」為由提出辭演，可見需要很長的休息時間，雖她的經紀公司仍未對外正面說明詳情，卻已讓外界議論紛紛，部分媒體甚至猜測，其經紀公司不久後將會宣布戶田惠梨香將長期休養的聲明。

事實上，除了戶田惠梨香外，另一名「日劇女神」深田恭子也因為被診斷出罹患「適應障礙症」，而在5月份宣布休息並辭演日劇，直到近日才再度復工宣傳新電影，不過現身宣傳活動及電視台專訪時，深田恭子的身形明顯消瘦許多，令大批粉絲相當心疼，也希望她不要勉強復工，同樣引發熱議。