台灣基進立委陳柏惟罷免案昨天通過，成為台灣首位被罷免立委，《選罷法》修法聲浪也隨之四起。國民黨副秘書長李彥秀認為，從過去現在，選不贏就改制度的民進黨，真的有弄懂什麼是民主嗎？對於制度的基本尊重，才是民主的基石，可惜民進黨永遠不懂。

李彥秀指出，上一屆的立法院，民進黨首次取得席次優勢。民進黨要務，除了通過各項追殺國民黨的法案之外，就是修改民進黨在野時極力呼喊、降低公投、罷免門檻的各項法案修正。

李彥秀表示，民進黨主導法案通過時，民進黨內外無不歡聲雷動，2018年民進黨在九合一選舉大敗，將原因歸咎在公投綁大選，立刻修改公投法，徹底遺忘了當初對公投的理想與堅持。

李彥秀強調，罷免制度同樣如此，經歷了幾次罷免投票，這次順利罷免陳柏惟，民進黨卻毫無意外，再次傳出修改罷免門檻的呼聲。更讓人想問，當時主導降低修正的民進黨在哪了？當時強力貫徹罷免韓國瑜市長的民進黨在哪裡？

李彥秀認為，近日，我們更看到不論是新竹市或是基隆市，都傳出已經無法連任的民進黨縣市長，打算靠著修正選區範圍，取得再次連任的資格，因人設事的氣味，濃厚到不堪聞問。