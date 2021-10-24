一名幼兒園小朋友在小便斗上大便，老師發現後竟要他自己用手撿起來，還拿出手機錄影，親友甚至將影片上傳IG，嘲笑「自己的大便自己撿！」，讓網友看了直呼老師的行為太可惡，簡直是在虐童。

一名網友日前在《爆料公社》App發文表示，滑手機時看到有人在IG限時動態上PO影片，說妹妹任教的幼兒園，有學生在小便斗大便，妹妹要求學生用手撿起來丟到馬桶，並將過程錄影，PO影片的人還嘲笑寫下「我妹學生在小便斗大便，笑死我，自己的大便自己撿」、「真的發自內心的矮額(意指噁心)欸妳！恰北北老師」。

幼兒園老師叫學生用手撿大便還錄影，事後被老師親友拿來PO網嘲笑。(翻攝自 爆料公社)

而網友一看到幼兒園學生要撿大便的影片後非常憤怒、激動，認為老師不應該這樣教學生，會讓學生留下陰影，這舉動根本是虐童，「讓小朋友伸手抓屎！掉了還指著地上的排泄物讓他再撿一次？這樣算虐童嗎？真的完全看不下去！」

老師要小朋友用手撿大便，一度沒拿好掉在地上，老師還叫他再撿起來。(翻攝自 爆料公社)

影片一轉貼到《爆料公社》App後，立刻引起網友討論，認同不該這樣教孩子，紛紛留言：「雖然說這不能說是虐童，但教育不是這樣子的，對孩子的心理會有陰影！」、「就算小朋友是故意的，老師要求他自己撿自己處理，學校也有夾子吧？這個老師叫小朋友直接徒手撿也太可惡了！」、「我會要求學校叫老師親自示範一次！」、「不能接受，雖然說孩子的行為不對要教，但這種方式也太草率了」。