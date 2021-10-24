國外一名年輕正妹網紅路易絲（Ava Louise），日前在TikTok上透露，前不久在包養網站找乾爹時，竟然發現自己的親生爸爸也在該網站上瀏覽，於是好玩的立即跟爸爸打招呼，沒想到爸爸嚇得馬上將她封鎖，影片曝光後掀起熱議，有人笑說：「幸好不是包養後才發現是女兒」。

路易絲透露，爸爸後來好像沒把這件事當一回事，看到他一句話也不提，因為看不下去，就把爸爸瀏覽包養網站這件事跟媽媽說，爸爸為了跟媽媽道歉，就買了一條卡地亞（Cartier）手鐲向媽媽賠罪。

此文曝光掀起網友熱議，不少人紛紛留言表示「有其父必有其女，父女一個找乾爹，一個找乾女兒」、「媽媽拿了手鐲就不在乎了嗎？」、「還好有提早發現，要不然像我朋友約出來才發現是爸爸就糗了」。

路易絲經常在TikTok分享影片，卻引發不少爭議，像之前聲稱說要「挑戰新冠肺炎」，結果竟然在影片中舔飛機上廁所的馬桶蓋，舔完還嘟嘴比YA，影片流出立即遭網友砲轟：「腦子壞掉了嗎？」、「都什麼時候了？正常時期也不會舔吧？」、「為了紅不擇手段」，這次又把在包養網站遇上老爸的事，說給大家聽。