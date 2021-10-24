區域協調員到訪，試圖化解史瓦帝尼危機與致命暴動之後，非洲僅存的專制君王今天呼籲冷靜與對話，但遭到反對黨與公民社會團體拒絕。

史瓦帝尼6月爆發反專制示威，迫使當局出動軍隊鎮壓。最新一波由學生、公務員和運輸工人帶頭的示威已持續超過2週，至少2人喪命，數十人受傷。

幕僚吉尼札（Themba Ginindza）表示，國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）宣布，年度祭典「勇士節」（Incwala）之後，「將展開…全國對話」。

「勇士節」從11月開始，通常持續數月，這段期間國王深居簡出，不問政事。

吉尼札說，國王希望平靜以及「所有暴力落幕，因為情緒這麼高漲不可能對話」。

但反對黨與民主團體將恩史瓦帝三世的呼籲，斥為「誤導」協調員的計謀。他們在聲明中說，「我們早就對這種論壇失去希望，因此不會參加」，「我們不會讓雙手沾滿鮮血的國王決定對話要怎麼舉行、在哪裡舉行」。

「只要安全部隊繼續殺害人民、讓人民受傷，就不會有平靜或和平對話。」

非南開發共同體（Southern African Development Community）協調員昨天結束與國王、政府以及公民社會團體的2天對話。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101024