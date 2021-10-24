近日，大陸多地菜市場裡的蔬菜價格居高不下，不少蔬菜每斤單價突破10元（人民幣，下同）大關。不少網友高呼：菜比肉貴！還有人這樣說：窮的只能吃肉了？

綜合大陸媒體報導，在浙江樂清的菜市場，這兩天荷蘭豆、秋葵等常見蔬菜，每斤價格都在10元以上，相比前段時間漲了不少。杭州、舟山等地的農貿市場蔬菜價格普遍上漲，不少經營戶說，部分葉菜類進價比一周前翻了一倍。

為了應對菜價上漲，目前，寧波、溫州等地正在協調大型商業企業與省內外蔬菜基地對接，穩價格、保供應。

據報導，近期菜價上漲主要是受9月以來的冷空氣影響，尤其是近期大範圍降溫降雨，導致浙江以外的蔬菜供應減少。

隨著新一輪冷空氣到來，蔬菜價格產生波動。在華中地區最大的農貿集散地—湖北武漢市白沙洲農副產品大市場，以銷售外地蔬菜為主的菜販說，今年9月中旬以後，產自山東大棚的黃瓜一路看漲，往年同期批發1元1斤的黃瓜，現在已經漲到了4、5元1斤了。

除了山東的黃瓜，來自河北的白蘿蔔價格也在最近1個月裡翻了1番。據統計，目前武漢白沙洲農副產品大市場監測的20個品類蔬菜均價，較去年同期上漲了5％左右。

業內人士分析，近期蔬菜價格上漲一方面是由於北方蔬菜主產區雨水多於去年，蔬菜單產降低。另外，氣溫降低也導致蔬菜長勢變慢，出現了供不應求的情況。