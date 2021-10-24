指揮中心鬆口第13輪開放AZ混打BNT疫苗，不過究竟要選擇混打，還是維持接種AZ疫苗，38歲美國華裔公衛教授溫麟衍（Leana Wen）的抉擇邏輯或許值得參考，她接種嬌生疫苗後決定混打BNT加強針，原因是擔心嬌生疫苗引發的極罕見血栓副作用，她強調絕對不是因為保護力可能更好而決定混打。

美國FDA批准民眾在接種加強針時混打不同廠牌的疫苗。

美國食品暨藥物管理局（FDA）20日批准全美18歲以上、且已經接種1劑嬌生疫苗達2個月的民眾追打第2劑疫苗，民眾可選擇施打嬌生疫苗，也可換成接種輝瑞/BNT、莫德納等mRNA疫苗。

38歲、目前在喬治華盛頓大學（George Washington University）梅肯研究院公共衛生學院（Milken Institute School of Public Health）擔任客座教授的溫麟衍20日投書《華盛頓郵報》（Washington Post），表示自己也是美國1500萬名接種嬌生疫苗的民眾之一，她絕對支持政府開放混打的決定，除了提供民眾選擇的權利外，此舉也讓地方衛生人員在進行施打工作時有更多彈性。

溫麟衍說自己最終決定不接種嬌生疫苗，純粹是因為想避免血栓併血小板低下症候群（thrombosis with thrombocytopenia syndrome，TTS）。TTS相當罕見，不過研究顯示50歲以下女性風險較高，她身為38歲女性，決定換成施打mRNA疫苗，因為BNT及莫德納疫苗都和TTS無關。

溫麟衍強調有些人可能會傾向繼續施打嬌生疫苗，因為mRNA疫苗也有罕見副作用心肌炎，心肌炎較常見於30歲以下男性。另外，如果接種BNT或莫德納疫苗後出現嚴重過敏反應，這些人在和醫師討論後，改接種嬌生疫苗可能會比較適當。

至於民眾是否應該因為混打後的保護力更好而選擇混打？她認為混打疫苗後保護力更好的研究數據並不明確，確實有研究表明混打AZ及BNT或莫德納疫苗後誘發的免疫反應較接種2劑同廠牌的疫苗更強，此外，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）的研究初步數據顯示，民眾接種第2劑嬌生疫苗後中和抗體濃度增加4倍，不過嬌生混打BNT或莫德納後，抗體濃度分別成長35及76倍。

不過溫麟衍強調，即便這些數據再漂亮，抗體濃度並不是衡量免疫力的唯一指標；此外，這些研究尚在實驗室研究階段，在真實世界中尚未經過驗證。

她強調，選擇混打並不是因為保護力更好，單純只是想避免血栓副作用。她會選擇接種BNT疫苗，而非莫德納疫苗，單純是因為當地還未提供，而她不想再等待了。

她說接種完BNT疫苗隔天，自己只感覺到手臂些微痠痛。