專業精油保養NAMUA那木瓦香氛品牌2018成立至今擄獲許多重視生活品味人們的芳心。（NAMUA提供）

NAMUA那木瓦2021保養新品「速效海洋冰肌凍膜」度假曬後肌膚守護專家。（NAMUA提供）

專業精油保養NAMUA那木瓦香氛品牌2018成立至今擄獲許多重視生活品味人們的芳心，推廣精緻的生活方式、創造儀式感的生活感受，是NAMUA想要傳達的品牌理念。

2021年秋季正式跨足保養市場，推出NAMUA「速效海洋冰肌凍膜」以及NAMUA「鎖水精華液」，創辦人王心恬，自己因為氣候、環境的因素，常常在出席活動或拍攝前出現肌膚問題，對於保養品的使用極為小心，這一次發表的「速效海洋冰肌凍膜」採用SPA級的膠體做基底，搭配鎮定肌膚的常勝軍蘆薈以及積雪草，特別加入天然薄荷精油，厚敷在肌膚上，立即可以感受到沁涼舒適。

王心恬表示，保濕就是肌膚保養最基本的法則，這個凍膜的配方是我們自己使用很多年的保養方法，經過很多人一起使用，都非常喜歡這樣的保養方法，質地清爽好吸收，放在冰箱15分鐘後取出使用，更加讓肌膚獲得無比沁涼、補水滿滿的水嫩膚觸。