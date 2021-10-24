Spin move Jrue!! pic.twitter.com/Nc9DAsuB1M — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 24 2021

前役刻意輪休哈勒戴慘輸熱火42分的上季總冠軍公鹿，24日迎來三巨頭重新到齊，最後就靠「字母哥」阿提托康波、米德頓與哈勒戴攜手轟下65分，以121比111力拔地主馬刺，本季第2勝(1敗)入袋，看來逐漸找回上季總冠軍應有模樣。

儘管先發中鋒布魯克羅培茲仍因背傷缺席，阿提托康波也提前陷入犯規麻煩，公鹿仍靠米德頓穩定火力，始終維持小幅領先地主馬刺，來到末節，阿提托康波無視犯規問題強勢破壞馬刺內線，搭配外線火力發威逐漸拉開，也讓馬刺追趕不及。

米德頓替公鹿拿下全場最高28分，另有3助攻、2籃板、2抄截，阿提托康波21分、8助攻與8籃板，哈勒戴與康納頓各有16分，喬治希爾替補貢獻15分，葛雷生艾倫10分，接下來就等布魯克羅培茲傷癒歸隊，目前他沒復出時間表。

馬刺雖有6人得分上雙，可惜還是轟不過公鹿，麥克戴摩攻下全隊最高25分，凱爾登強生20分，隆納沃克替補拿下17分，懷特14分，珀特爾與穆雷各有10分，本季很有可能是馬刺總教練帕波維奇執教最後1季，馬刺小將還需更努力一點。