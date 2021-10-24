雅詩蘭黛 迪士尼米奇固體香精 探索世界1萬2800元 情境圖。（雅詩蘭黛提供）

迪士尼米奇金質粉餅暨固體香精 主視覺。（雅詩蘭黛提供）

專業彩妝雅詩蘭黛攜手迪士尼米奇、米妮聯名合作，找來與雅詩蘭黛合作多年，頂級奢侈珠寶設計師兼攝影師 Monica Rich Kosann以獨特藝術角度，重新演繹米奇與米妮奇幻冒險，創造擁有獨一無二的精緻工藝的藝術作品。

繼1963年雅詩蘭黛夫人推出第一款蜜粉餅與業界第一款固體香精「Youth-Dew青春之露金色繩索」，便深受世界各地消費者喜愛，其精緻且富有設計感的外觀與全球限量的珍稀收藏價值，一推出即引起當時雅詩蘭黛忠實顧客與收藏家搶購風潮。

自此之後，雅詩蘭黛每年針對不同主題與世界各地知名藝術家合作，攜手推出全球限量收藏款，不管是化身為12星座的精緻粉盒，或是運用大家耳熟能詳的童話故事，像是彼得潘(Peter Pan)、愛麗絲夢遊仙境(Alice in Wonderland)、睡美人( Sleeping Beauty)與仙履奇緣(Cinderella)等當作靈感來源，每次的創作屢屢都將完美結合藝術與美妝，至今已推出超過1600種獨一無二且富有收藏價值的精緻外盒。

雅詩蘭黛與再度與合作多年的頂級奢華珠寶設計師 Monica Rich Kosann攜手，以「The Magic of Mickey」為靈感來源，設計出充滿夢幻童趣及結合無懈可擊的高超工藝技巧，推出各三款金質粉餅與固體香精，其中每款固體香精皆是運用細緻精美琺瑯和水晶精心製作，結合雅詩蘭黛經典香氛「美麗香水貝兒系列」、「美麗香水」和「歡沁香水」，把米奇與米妮角色與故事特色發揮極致，與香氣融入日常。

金質粉餅，更加入米奇米妮的戀愛氛圍，每款鏡子中細緻的刻上迪士尼金句，完美詮釋出迪士尼世界中童趣又夢幻的氛圍。