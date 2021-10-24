台東一名劉姓男子於去年間過世，其家人在準備後事時，始驚覺劉男與一名泰籍女子結婚逾20年，卻從來不知有這號人物，家屬遂向法院提起訴訟。台東地院審後，依證據認定此段婚姻無效。

判決書中，劉男的家屬主張，劉男於2020年間死亡，才發現劉男早於2001年2月間與一名泰籍女子結婚，但劉男的親屬全都不知情，也未曾參與過劉男的婚禮，劉男也未曾將傳說中的妻子介紹給他們認識。

劉男家屬表示，該名泰籍女子入境泰灣後，於2001年3月起就行蹤不明，劉男曾於2013年向法院訴請離婚，還於同年月間報警並向移民署請求尋找失蹤的妻子，綜合以上均顯見該名泰籍女子並無與劉男共同生活，希望法院能判準婚姻無效。

台東地院審理期間，泰籍女子均未到場辯論，也未提出書狀聲明與陳述。法官勘驗證據後發現，劉男2013年報案找妻子時，指稱其失蹤日期竟與登記結婚的日期相同。

法官勘驗劉男姊夫證詞，其證稱，「我完全不知道劉男結婚」、「他過世要辦相關手續，我才知道他的戶口上有老婆，他過世前都沒跟我提到他結婚的事情」；劉的妹妹也說，先前在台北工作時，經常去找劉男，但對方都從未講過這件事。綜合以上，法官認定劉男與泰女結婚時並無真意，判定婚姻無效。可上訴。