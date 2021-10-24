台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，最終結果同意票數77899票，比不同意票數多且超過罷免門檻，確定通過。總統蔡英文昨在臉書發文，表示自己已經與陳柏惟通話、為他打氣，前國民黨青年團總團長呂謦煒痛批，蔡英文幫被罷免的政客打氣，還說他「值得所有人肯定」，根本是睜眼說瞎話，因為他已經被多數選民否定。

呂謦煒質疑，蔡英文說陳柏惟「值得所有人肯定」、是「守護台灣的力量」，尊重台中第二選區的選民嗎？陳柏惟不值得肯定，因為他肇逃、他涉賭、他沒有誠信。陳柏惟不值得肯定，所以他受到選民罷免制裁！陳柏惟已經被台中選民大大的否定！蔡英文卻還在幫被否定的政客打氣，究竟尊不尊重民主罷免的結果？

呂謦煒痛批，民進黨第一時間所發布的新聞稿，還在說這場罷免是「報復性罷免」，還暗指罷Q案有中共滲入，想把整場罷免染紅。甚至還有綠營政治人物如黃偉哲聲稱「罷免門檻應該調整」，卻忘了罷免案能輕鬆通過的後果是民進黨所種下的因！

呂謦煒感嘆，合乎己意的罷免，就有正當性，自己不滿的罷免，就是報復性，民進黨可不可以不要再雙標？

呂謦煒指出，在民進黨治下，民主儼然成為民進黨做主。但是「刪Q」案的成功，讓我們看到了人民奪回權力的一線曙光。人民只要運用《中華民國憲法》規範下的民主權力，隨時能夠讓民進黨打包走人。