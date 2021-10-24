日本38歲「戲劇女神」深田恭子，今年5月底突然宣布罹患「適應障礙症」後便全面暫緩演藝活動，經過4個月的休養才在近日回歸演藝圈，為《劇場版魯邦的女兒》新電影宣傳。除此之外，深田恭子今（24日）還在IG公開大尺度的日曆寫真，讓粉絲們驚艷不已。

深田恭子在今日突然於IG上PO文，表示「謝天謝地，2022年的日曆終於順利完成了，這個日曆是用我最喜歡的的花所拍攝的」，另外她也透露最近雖然發生很多事情，但一樣對大家抱持著感謝，並希望透過這次的作品將感謝之情傳遞到更多人身上。

公開的照片中，只見深田恭子身上什麼都沒穿，僅用花卉所製成的比基尼遮住重要部位，大方秀出白皙美背及性感腰窩，側邊的臀部線條還若隱若現，加上ㄧ雙修長美腿，令粉絲們看了直噴鼻血；下一張照片則是換上鵝黃色平口洋裝搭配草帽，率先展現春天的氣息，配上深田恭子甜美的招牌笑容，同樣電得粉絲直呼「深田恭子實在太可愛了」、「看起來真的瘦好多」、「要好好照顧健康喔」、「女神又回來了」、「雖然還是很美但千萬別勉強自己喔」。

深田恭子出道多年甜美又性感的形象深植人心，儘管先前曾爆出緋聞依然不影響她的高人氣，但今年5月她卻透過經紀公司宣布罹患「適應障礙症」而停止工作，期間還遭人爆料曾多次看到她在住家附近的公園獨自哭泣，讓粉絲們相當擔心。如今深田恭子已復工，但不少粉絲還是希望她養好身體，不要太勉強自己。