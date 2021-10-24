台中二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案23日經投票後通過，任期剩下7天，根據選罷法規定，罷免投票結果公告之日起3個月內需完成補選。民進黨市議員陳世凱遭點名對戰前立委顏寬恒，對此他表示，目前暫無此規劃；而另一位被點名的民進黨市議員張家銨，昨也表示暫無想法。

陳柏惟遭罷免後，外界點名民進黨市議員陳世凱出戰立委補選。昨投票結果出爐後，不少網友紛紛湧入陳世凱臉書留言喊話，「請你趕快準備三個月後的選舉」、「世凱議員換你上來爭取立委，這幾任議員你已經可以勝任」、「該出來討回來了！」「下一戰支持你」。

據《ETtoday新聞雲》報導，陳世凱表示自己暫無此規劃，而陳柏惟過去一年用心經營在地，也打下良好基礎，仍有不少支持者，接下來要看基進黨的如何規劃，尊重其決定。

罷免案昨投票通過，台灣基進立委陳柏惟今（24）日出面受訪。（圖／中時新聞網直播畫面）

事實上，去年陳柏惟能贏得立委選舉，外界認為陳世凱是一大助力，陳柏惟也曾坦言，勝選受到陳世凱很大的幫忙。陳世凱在2013年補選時首次與顏寬恒交戰，當時兩人只差1138票；2016年立委選舉兩人再次對戰，票數差距拉開至近6千票。

此外，據《中國時報》指出，民進黨內以屬正國會的市議員張家銨呼聲最高，但張家銨並無意願，因此民進黨內目前有另一派聲音主張應推派空降人選，而形象不錯、戰鬥力強的前立委林靜儀，則被視為是目前檯面上最佳人選。