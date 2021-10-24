大陸甘肅省疫情延燒，其中蘭州市已經終止遊客的一切旅行活動，採取就地隔離、就地觀察，集中進行核酸檢測。
蘭州市副市長楊德智表示，截至10月23日24時，蘭州市累計報告確診病例30例，均在定點醫院集中救治，目前情況穩定。
截至10月23日24時，蘭州市共排查密接人員844人，次密接人員1275人，共設置核酸採樣點1217個，已採集人員樣本393萬8699份，已出結果339萬1601份。
為了更快地發現陽性病例，蘭州緊接著在主城區開展第二輪核酸檢測工作。
當地已經終止在蘭遊客的一切旅行活動，採取就地隔離、就地觀察，集中進行核酸檢測。透過降低公共交通發車頻率，減少出租、公交、地鐵人流量，降低人員流動。
同時倡導餐飲服務單位暫停內用，取消一切聚集性用餐活動。增派警力加強社會面巡邏管控，督促引導市民戴口罩、少聚集、不紮堆，勸阻聚集行為。
甘肅省文旅廳採取「熔斷」措施，進一步加強疫情防控。23日，甘肅省文旅廳和甘肅省衛健委聯合宣布，全省立即暫停旅遊活動，關閉省內所有旅遊景區、文化娛樂場所、旅遊演藝場所、影劇院、互聯網上網服務場所、公共文化服務場所；暫停舉辦各種文藝演出、展覽和聚集性群眾性文化活動。
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