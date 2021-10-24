勇士隊羅薩里歐擊出3分全壘打。（MLB臉書）

國聯冠軍戰G6，勇士在主場打「關門戰」，派出安德森(Ian Anderson)登板先發，道奇把生存希望寄託在先發投手伯勒(Walker Buehler)。勇士開場即取得領先，讓道奇一路苦追。終場勇士以4-2獲勝，4勝2負闖進世界大賽，將與美聯冠軍太空人對決！這是勇士1999年以來首度重返世界大賽。

首局下，道奇投手伯勒以雙殺打弄成兩出局，勇士歐比斯(Ozzie Albies)、萊利(Austin Riley)連續擊出二壘打，穩穩攻下第1分。反倒是第3局道奇無人出局攻上二壘，但接連3個出局者讓跑者被釘在二壘回不來。第4局道奇藉著四壞保送與連續安打突破封鎖，貝林傑(Cody Bellinger)打回了第1分，雙方1比1。

第4局下，勇士又是兩出局之後發動攻勢，以四壞球和長打攻佔一三壘。面對失分危機，伯勒球數領先卻無法解決羅薩里歐(Eddie Rosario)，羅薩里歐在兩好球之後又打了3顆界外球，最後是一顆削內角的切球被他逮中，轟成右外野的3分全壘打！第6局下勇士又是兩出局之後，藉著連續3個四壞球弄到滿壘，這次沒有得分。

7局上道奇反擊，泰勒(Chris Taylor)、帕里克(AJ Pollock)兩支二壘打獲得第2分。道奇8局下叫出終結者簡森(Kenley Jansen)登板，被擊出長打、攻到二三壘陷入危機，但簡森及時發威連續三振勇士打者，守住兩分差距。9局上勇士左投威爾史密斯(Will Smith)負責關門，他連續K掉了泰勒、貝林傑，然後讓帕里克打成滾地出局，比賽結束！