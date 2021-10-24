曾號稱東南亞最大靈長類動物園區的新竹「ㄅㄆㄇ猴園」，地主決定出售土地，喊價3.1億元。這個遊樂園創立於1985年，曾經盛極一時，與六福村、小人國齊名，是許多五、六年級甚至七年級生的兒時回憶，可惜20年前毀於納莉颱風，園區荒廢至今。

房地產交易平台近來出現一筆土地待售訊息，該筆土地面積約2萬坪，是當年「ㄅㄆㄇ猴園」舊址。根據《自由時報》報導，地主委託一名黃先生售地，含農地、道路等用地共2萬577坪，開價3.1億元，1坪約1.51萬元，訊息刊出後，已有詢問者。

「ㄅㄆㄇ猴園」是許多4、50歲中年人的共同回憶，因腹地廣闊、園區又富教育意義，當年是許多小學校外教學首選，可惜2009年遭納莉颱風摧毀，經營者無奈之餘只能宣布停業，園內動物由六福村吸收，猴園便荒廢至今。

當地人認為，佔地7甲的猴園舊址，距離寶山交流道車程不用5分鐘，交通相當便利，且鄰近台積電新廠，若能引進新的開發團隊，或許能為地方帶來一股朝氣。