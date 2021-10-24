貨車駕駛自修大貨車，慘遭百公斤升降車尾門重壓，所幸龜山警和路人齊心撐起救出，撿回一命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

貨車駕駛自修大貨車，慘遭百公斤升降車尾門重壓，所幸龜山警和路人齊心撐起救出，撿回一命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

貨車駕駛自修大貨車，慘遭百公斤升降車尾門重壓，所幸龜山警和路人齊心撐起救出，撿回一命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

貨車駕駛自修大貨車，慘遭百公斤升降車尾門重壓，所幸龜山警和路人齊心撐起救出，撿回一命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

貨車駕駛自修大貨車，慘遭百公斤升降車尾門重壓，所幸龜山警和路人齊心撐起救出，撿回一命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

46歲吳姓大貨車駕駛昨晚駕車從雲林北上送貨，行經龜山區一處加油站準備卸貨時，發現故障自己檢修，豈料升降尾門突然失去動力重壓吳男，吳當場發出慘叫，龜山派出所員警正好在加油站簽巡，夥同員工、民眾齊力撐起升降車尾門、救出吳男緊急送醫，幸運撿回一命，警方呼籲機器故障不要貿然獨自檢修，以免發生憾事。

46歲吳姓大貨車駕駛昨從雲林縣北上，沿路在各加油站送貨，晚間23時許在桃園市龜山區萬壽路二段與茶磚路口加油站準備卸貨時，發現升降尾門故障，獨自蹲下檢查車況，豈料電動升降尾門突然失去動力重壓在司機身上，吳男倒地發出慘叫。

龜山派出所員警陳俊諺等人，正好在萬壽路二段與茶磚路口加油站執行巡邏勤務簽巡，聞聲立即呼叫現場加油站員工、路過民眾上前幫忙，以眾人之力撐住重達百斤的鐵製尾門，避免繼續往下壓，並以無線電通報線上同仁緊急支援，5分鐘內支援警力和更多路人陸續趕到，10餘人以蠻荒之力合力抬起鐵板尾門，將駕駛從下方拖出。

所幸吳姓駕駛尚有意識，但是面色蒼白全身無法動彈，救護車到場緊急送往長庚醫院救治，員警並通知車行、家屬趕到醫院照護，所幸吳男僅胸部、背部、腳部擦挫傷、腫脹，無生命危險，治療觀察後即返回雲林休養，和家人都頻頻感謝員警和路人救命之恩。

龜山派出所副所長孫若倫表示，據助手稱當時升降機故障檢修，可能是油壓漏油造成失去動力往下壓，司機來不及逃走被壓住，呼籲民眾發現機器故障檢修時要注意自身安全，或是做好保護自己措施，萬一周邊沒有人發現幫助下，後果不堪設想。他也讚警員陳俊諺見意外發生，臨場應變請眾人合力幫助緊急救護，敏銳判斷及時挽救生命，值得所有同仁學習。