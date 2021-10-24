被封為「台灣最美歐巴桑」的資深女星陳美鳳，出道數十年來始終維持無暇緊緻肌膚與婀娜身材，曾因凍齡美貌登上外媒，保養之好連西方人都看傻眼，而忙碌的美鳳姐，經常利用社群平台分享生活照，跟粉絲保持互動，昨(23日)她罕見「無罩」上街，照片超性感，讓網友們心急紛紛要她多穿點。

圈內美魔女代表陳美鳳，始終保持美麗與活力，最近又投身新戲拍攝，日前被同戲的男星Gino爆料，偷拍她趁等戲空檔在沙發上小憩的29秒短片，畫面讓後輩大傻眼，直呼美鳳姐不但鏡頭前完美，私下打個盹也優雅高貴得跟睡美人一樣，而且人美心善，真的好到很誇張。

而陳美鳳雖然一直很勤勞工作，但私下生活過得一點都不馬虎，很懂得抓住空檔療癒身心，昨天她在IG貼出一張街拍照，是在能看見101大樓的台北街頭，美鳳姐趁著疫情鬆綁難得脫下了口罩，得以在鏡頭前露出美麗臉蛋，即使天氣不好仍開心，心情好看什麼都好，寫下：「下雨的台北好朦朧美」。

照片中，陳美鳳畫著淡淡的妝，戴著紅色鴨舌帽搭配極簡高領黑色長袖上衣，眺望遠方比了個YA，而衣服材質薄透、剪裁彈性貼身，凸顯她性感S曲線，但台北這兩天氣溫有點滴，眾人欣賞她的美麗之餘，更擔心她的健康，怕她就穿這樣逛街會冷，急忙勸她「多穿點」。