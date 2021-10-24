大安區頂安社區發展協會24日舉辦「芋稻之鄉，與你香芋」活動。（台中市農業局提供）

台中市大安區頂安社區發展協會24日舉辦「芋稻之鄉，與你香芋」活動，藉由食農教育體驗，融合地方農特產品展售活動，來推廣在地芋頭產業文化，將頂安社區特色產業及人文風情呈現給大家，現場除由社區農民解說介紹芋頭相關農作知識外，還可以體驗拔芋頭樂趣，相當熱鬧。

大安區頂安社區發展協會24日在大安區頂安里東西一路70巷旁，舉辦「芋稻之鄉，與你香芋」活動，邀請在地團體及街頭藝人等帶來精彩表演，在歡樂的氛圍中揭開活動序幕，包括市議員李榮鴻及服務處特助李文傑、大安區農會秘書邵格盛、民政局專員楊啓邦等人皆到場共襄盛舉。

農業局說明，活動現場除由社區農民解說介紹芋頭相關農作知識外，現場還可以體驗拔芋頭樂趣，展售活動以園遊會模式舉行，展售優質的農特產品及特色商品，現場還有運用檳榔心芋製作各種芋頭料理，介紹民眾認識食材及檳榔心芋適合的料理方式，讓來到社區的大小朋友感受熱鬧且有趣的社區體驗及農村風貌。

農業局表示，頂安社區位於大安溪南岸出海口，是傳統的農業社區，農產品以芋頭、稻米為主，因有著砂礫與黏質土壤組成的黑砂土質，在當地農民辛勤努力下，種植出口感綿密、香氣濃郁的檳榔心芋，多次獲得芋頭評鑑冠軍殊榮，為讓大家認識大安芋頭的好，社區積極舉辦食農教育等相關產業活動，推廣在地農產品，提升產業的能見度，創造農村品牌價值，達到地產地銷讓消費者與農民間獲得最大利益，展現社區農村再生新契機。