台中市議員邱素貞出席「2021辛丑年台中東區南天宮關帝爺慈善愛心白米及麵線計5萬斤布施祈福活動」，敲響愛心鑼。（盧金足攝）

台中南天宮今日起預計發放5萬斤白米、麵線予各區公 所低收入戶及弱勢團體受惠。（盧金足攝）

民眾黨台中市黨部代理主委張仲翹敲下愛心鑼，與南天宮攜手民眾黨中彰投三個黨部參與物資布施。（盧金足攝）

關帝爺的愛心！台中南天宮24日慶祝70周年，結合民眾黨中彰投三個黨部，以慈善慈布施及消除疫情，展開為期七天的發放5萬斤白米、麵線予各區公所低收入戶及弱勢團體受惠活動，今天上午雖飄細雨，很多弱勢民眾歡喜的來領物資，表示疫情期間，工作減少，獲民生用品，至少暫無斷炊之虞。

民眾黨中市黨部代理主委張仲翹表示，南天宮與民眾黨中彰投三個黨部，以白米及愛心物資佈施弱勢聞名的台中東區南天宮關帝廟，舉行「2021辛丑年台中東區南天宮關帝爺慈善愛心白米及麵線計5萬斤布施祈福活動」。

南天宮主委吳光雄表示，慈善團隊與民眾黨中彰投三個黨部捐助礦泉水、口罩等物資，搭配愛心大卡車親赴苗栗銅鑼鄉、南投草屯鎮、彰化社頭鄉、台中東區、南區、北區、太平區。

濟助對象以各地區公所造冊的低收入戶及邊緣戶等個人及弱勢團體為主，計有5000戶受惠，值得一提的是，布施行程是由團隊大卡車載運白米及麵線、礦泉水、口罩，親自載運到各地佈施。

以嘉惠各偏遠地區弱 勢家庭，發放對象行程將走訪彰化、南投、苗栗、台中等區低收入戶及邊緣戶，親自蒞境布施並祈求地方平安及疫情早日滅除。

吳光雄表示，9月已辦理第一次全國愛心物資捐助個弱勢團體及老人院、養護之家活動，11 月接替第二波布施白米及麵線等物資活動，號召曾受關聖帝君幫助的信眾、企業功德主及信眾、各政黨派慈善團隊參與，把物資發送給真正需要的弱勢家庭及團體、學校。

今天的活動，包括市議員邱素貞、李中、羅廷瑋等人，與南區國光里長陳雅惠、前市議員林霈涵、市議員何敏誠、鄭功進服務處都派人出席共襄盛舉，藉由布施大眾愛心物資品及白米麵線活動能深入民間，了解民眾需求，把愛傳到需要幫助的角落。