鑒於奧地利法院裁定現行協助自殺（assisted suicide）禁令侵犯基本權利，維也納當局已提出安樂死草案，預計今年底通過、2022年起實施。

法新社報導，奧地利現行法律禁止協助自殺，違者可面臨最高5年有期徒刑；然而，憲法法庭2020年12月下令政府解除這道禁令。

根據司法部提出的條例草案摘要，成年人若身患絕症，或罹患永久性且折磨人的衰弱疾病，將可取得協助來結束自己的生命。

每起個案有兩名醫師負責，其中1人必須有紓緩護理（palliative care）的資格。

而這兩位醫師的職責包括釐清患者是否有能力獨立做出這項決定。

除此之外，獲准安樂死之前，必須至少有12週的等候期，以確保當初選擇這條路的原因並非暫時性的危機。

末期患者的等候期可縮短至2週。

草案在接受專家檢視後再送交國會，國會議員預計今年年底之前予以通過。

如果2021年底前沒有新的立法出現，現行禁令也將自動失效，協助自殺的行為將無法令可規範。

因斯布魯克大主教格烈特勒（Hermann Glettler）表示，這項草案是以「謹慎、負責任」的方式來遵從法院的裁定。他也樂見政府有配套計畫來提升紓緩護理的經費。

然而，他認為患者申請安樂死的程序應該要有更多的保障步驟。

歐洲其他國家如荷蘭、比利時已將安樂死合法化；但以天主教徒占多數的國家如愛爾蘭和波蘭等，則仍不放行安樂死。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1101024