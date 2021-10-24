近日大陸知名瓶裝水農夫山泉再陷輿論危機，「未開封農夫山泉現大量蛆蟲」、「農夫山泉回應瓶裝水現大量蛆蟲」等話題登上微博熱搜榜，甚至遭大陸網友調侃，「我們不生產蟲子，我們是蟲子的搬運工。」，也導致股價一度下挫。據了解，針對此事農夫山泉已派質檢人員去檢測，同時報警處理。

據《新京報》報導，事件起因為有消費者指稱，購買的農夫山泉瓶裝礦泉水裡有大量蛆蟲，對此，農夫山泉10月21日回應表示，農夫山泉生產過程為連續生產，所有源水都經過嚴格過濾、殺菌，包裝容器亦經過嚴格殺菌，生產製造過程絕不可能進入蟲卵。

但10月22日農夫山泉的股價開盤仍一度下跌，最多跌超2％。隨後股價開始反彈，截至收盤，農夫山泉的股價為每股38.55港、當日漲幅為1.85％，總市值為4335.5億港元。

農夫山泉成立於1996年，是大陸包裝水及飲料的龍頭企業。根據報告指出2012年至2019年間，農夫山泉連續8年保持大陸包裝飲用水市場佔有率第一，以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市占率均居市場前三位。