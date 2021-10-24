美國「杜威」號驅逐艦、加拿大「溫尼伯」號護衛艦10月15日穿越台灣海峽，不過，美國國防部或美國海軍，以及我國防部，均未公開証實；軍方官員說，這兩艘軍艦確有經過台海，美方未公布，應有其考量，且最近共機侵擾我防空識別區也的確少了。

軍方官員說，原則上，美艦每個月都會走一趟台海，至於要不要公布刺激中共，亦視中共反應而定，若美中雙方沒有互相叫陣，美艦穿越台海，就是經過，無須刻意發布。而依美台雙方默契，美軍若公布，我國防部亦會發新聞稿証實，若美軍並發布，國防部不會主動說明。

美艦經過台海，不管是單艦或雙艦，都是美軍自己行動，10月這趟，較特別的是美艦首次與盟國軍艦聯合穿越台灣海峽。

美加軍艦各1艘聯合穿越台海，是由大陸北京大學「南海戰略態勢感知」平台遂先發布。

國安局長陳明通上週在立院國防委員會表示，台海形勢是很嚴峻，日前（美英）有3艘航母過來，這是二次世界大戰結束後頭一次，這給中共很明確的訊息，就是提醒中共有所節制，而中共最近的確也收歛些，戰機比較少了。