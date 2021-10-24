影后章子怡2015年與歌手汪峰結婚，小倆口接連在2015年生下女兒「醒醒」、2020年生下兒子，湊得「好」字，章子怡也把汪峰和前女友所生女兒「小蘋果」視如己出，幸福組成一家五口，而婚姻、事業兩得意的章子怡，也不吝嗇分享生活日常，她近日則低調帶著孩子現身公園玩耍，章子怡沒化妝的模樣也跟著曝光了。

章子怡昨（23日）在微博曬出天倫照，她和老公帶著一對子女到公園玩耍，頂著素顏的章子怡也大方入鏡，在老公視角照中，章子怡摟著5歲女兒醒醒入鏡，戴毛帽的章子怡微微彎腰、對著鏡頭露出淡淡微笑，42歲章子怡顏值清新、一雙大眼睛電力十足，保養有術的章子怡沒有讓歲月在臉上留痕跡，看起來相當凍齡又俏麗。

章子怡大方頂素顏入鏡，她顏值清新、一雙大眼睛電力十足，看起來相當凍齡。（圖／取材自章子怡微博）

同時，章子怡也有感寫下：「北京的秋天展露著它最美的樣子 我們的周末，約定俗成，帶著孩子們擁抱午後溫暖的陽光」，字裡行間滿是當媽咪的幸福感，網友也大讚：「一家人出遊好溫馨」、「從幾張照片就可以感到一家子的幸福，真好」、「知道你不愛化妝」、「姐姐素顏好美」。

章子怡天生麗質，素顏依舊美翻，其實章子怡日前接受陸媒專訪時曾透露，自己不擅長化妝、私下很常頂著素顏，章子怡平時也會觀摩網路上的美妝教學，不過她卻直呼：「會記在腦裡，但手好像很笨」，章子怡還笑說，如果真要化妝，她會請大女兒幫她化妝，章子怡還形容，15歲小蘋果的化妝包是「巨大桶」，也讓母女對美的事物可以有很多交流，章子怡更是大讚小蘋果對於化妝相當在行，兩人互動就像真母女。