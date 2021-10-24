有些人天生就很會社交，不管到哪裡、遇見什麼人，都可以有源源不絕的話題，但也有些人不太擅長或不喜歡和別人溝通。《搜狐網》命理專欄近日發文，點名摩羯座、金牛座和天蠍座的人最難溝通，且不容易親近。

1、摩羯座

摩羯座總是給人一種木訥的感覺，即使別人主動和他們聊天，他們也不會有過多的言語，久而久之就越來越少人想和他們溝通；在感情方面，摩羯座也屬於樸實、不太會表達愛意的類型，不但一點都不浪漫，也不可能為了愛人做出任何瘋狂的事情，相處起來實在讓人有些摸不著頭緒。

2、金牛座

金牛座的個性非常固執，他們的腦袋裡有一套自己的思維模式，一般人難以撼動，因此若是想要傳達一些想法或事情給他們時，金牛座都會思考很久，甚至到最後還是聽不進去，讓旁人忍不住感嘆，想和他們溝通，簡直比跟外星人溝通還要困難。

3、天蠍座

天蠍座比較孤僻，大部分時間都只會遵從內心的想法，和自己喜歡的人親近，他們不隨便相信任何人，時時刻刻都保持警惕，這樣的個性讓他們難以被親近，而且他們本身處理事情的能力很好，基本上很少向他人求助，因此不太有機會看到他們和別人談論心事，除非對方是他們心中認定的朋友。