繼山姆、開市客、盒馬後，在大陸推出大賣場模式的先行者家樂福也加入會員店經營。但10月22日晚間，家樂福會員商店在微博發佈致歉信表示，第一家會員店22日開業當天，卻遭競爭對手施壓品牌供應商，使得不少會員消費者無法購買到商品。隨後強調堅決反對商業領域的不正當競爭行為，反對以自身市場地位強迫商家「二選一」，已經向相關部門舉報。

據每日經濟新聞報導，由上海浦東成山路店改造而來的家樂福首家會員店，在10月22日正式開業。但作為大陸大賣場業態的首創者，家樂福在會員店賽道起跑線有些不順。因為開業首日就被競爭對手施壓，導致部分品牌商集體斷貨。

家樂福會員店方面表示，從會員店籌建到開業，競爭對手就持續向一些品牌施壓，如果該品牌供貨給家樂福會員店，就下架該品牌產品。甚至在開業當天，部分品牌不堪壓力，不得不到現場掃貨買斷所有產品，也頻繁接到品牌商表示不再繼續合作的消息。