南韓29歲「性感小野馬」泫雅，9月份與男友DAWN合體推出迷你專輯《1+1=1》後，人氣再度暴漲。近日與男友一同受邀出席好友婚禮的她，除了另類的穿搭受到網友注意外，新娘好友驚人的美貌也令網友們忍不住讚嘆。

今日南韓網站上流出多張泫雅現身某婚禮的畫面，嚇壞不少粉絲，仔細看才發現原來是泫雅與DAWN，在昨（23 ）日受邀出席造型師好友的婚禮，婚禮上她穿著一件碎花造型V領洋裝，頭戴毛帽與口罩，看起來十分低調，但泫雅即使全身包緊緊依然擋不住強烈的星味，婚禮中她還突然接到新娘的捧花，讓她又驚又喜，也引起全場所有人的熱烈掌聲。

而在網友公開的照片及影片中，除了泫雅與DAWN的穿搭受到注意外，泫雅與造型師好友、也就是新娘子的合照側拍影片，也意外引起討論，不少網友看到影片後，紛紛留言「乍看之下以為是楊冪」、「新娘好像楊冪」、「以為見到楊冪」、「新娘美翻了」、「嚇死我了，還以為是姊姊要嫁了」、「嚇得我中樞神經差點斷掉」、「DAWN怎麼穿得跟神父一樣」、「這一對的穿搭越來越像了」。

另外，也有網友挖出該名新娘其實就是太妍與Heize等多位女星的御用造型師，因此婚禮不少明星都低調出席，泫雅及DAWN也是受邀嘉賓之一。