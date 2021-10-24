古鐘樓公園位以日治時期作為鶯歌派出所的火警通知的「消防古鐘樓」為主題，打造一座高達6公尺3層樓高的消防鐘樓溜滑梯。（新北市景觀處提供）

新北市推動公園全齡化或特色共融遊戲場改善，逐漸汰除舊式遊具，迄今已完成100座目標，隨著新冠肺炎疫情趨緩，公園兒童遊戲場於1日起重新開放使用，綠美化環境景觀處推薦以陶瓷聞名的鶯歌區7座共融特色遊戲場，揪民眾「來新北、玩公園」

景觀處表示，逗逗龍公園位於鶯歌龍五路及鳳五路口，以「恐龍水紀元」為主題，將恐龍意象及造型水設施融入遊戲場中，並以公園中央的遊戲廣場為設計重點，公園內共有六大設施：攀爬網、彈跳床、三角龍化石地景區、沙坑、岩石滑梯及造型水設施，喜歡攀爬設施的小朋友來到這裡可以來這裡挑戰。

古鐘樓公園位於鶯歌文化路371巷與館前路，以日治時期作為鶯歌派出所的火警通知的「消防古鐘樓」為主題，打造一座高達6公尺3層樓高的消防鐘樓溜滑梯，另以消防車造型作為外觀，將消防、救災活動導入公園遊樂設施的案例，也是全國首創的公園新設施。

鳳鳴公兒二公園又稱為機器人公園，位於鶯歌鳳鳴路，以「ROBOT CITY機器人城市」為主題，將機器人、機艙門、操控室、機器人機械元件等概念導入遊戲場中；永吉公園位於鶯歌鶯桃路，公園具備地形層疊起伏，周邊溪溝環繞，構成親山近水特色公園地景，公園內有三層樓高迴旋特色溜滑梯、互動式水階免費玩水、炮仗花走廊、沙坑、3D彩繪及蝴蝶鞦韆等設施，都是永吉公園最熱門的遊戲設施及打卡熱點。

此外，鶯歌還有以藍色鯨魚、貓頭鷹等為主題意象的公園，景觀處表示，新北公園不僅是滿足都市民眾對綠色空間的追求，更帶入「動」的元素，讓民眾想到戶外活動時能就近到公園。