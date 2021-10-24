THIS MAN IS ON FIREEEEE pic.twitter.com/tXz4BVvYpe — Portland Trail Blazers (@trailblazers) October 24 2021

當拓荒者開始下起三分雨，不管對手是誰，恐怕都只能面臨慘敗結局！拓荒者24日單場轟進21顆三分球，其中麥科倫一個人就貢獻6顆，終場134比105轟翻上季西區冠軍太陽，拓荒者搶到本季首勝，也是新主帥畢勒普斯上任以後的第1勝。

畢竟太陽昨天才跟湖人打完，今天又趕到波特蘭踢館，體能負荷自然不在話下，首節雖然還能緊咬比數，到了第2節，拓荒者馬上打出10比0猛攻，雙方差距轉眼到20分，來到末節拓荒者又是一波10比2，領先差距擴大到30分以上。

麥科倫今天投19中10，含三分球投11中6，貢獻全場最高28分，他的後場搭檔利拉德也拿19分、8助攻，西蒙斯18分，鮑威爾雖拿16分，卻在第2節撞傷左膝提前退場，目前傷勢還不明朗，幸好頂替他上場的利特爾也有11分進帳。

太陽以戴文布克21分最高，布瑞吉斯與培頓各有14分，麥基12分，昨天才成史上首位20000分、10000助攻球員的保羅，雖然傳出11助攻，卻僅拿到4分，畢竟他都36歲了，連兩天的客場奔波征戰，對他的體能來說確實帶來不小麻煩。