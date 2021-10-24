蘆竹一處設在鐵皮屋內的職業賭場，裝設大量監視器全面監控，警藏身樹叢1周順利破獲。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹一處設在鐵皮屋內的職業賭場，裝設大量監視器全面監控，警藏身樹叢1周順利破獲。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹一處設在鐵皮屋內的職業賭場，裝設大量監視器全面監控，警藏身樹叢1周順利破獲。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹一處設在鐵皮屋內的職業賭場，裝設大量監視器全面監控，警藏身樹叢1周順利破獲。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市蘆竹區福興二街上一處偏僻的鐵皮屋，近期人聲鼎沸、出入頻繁，蘆竹警方接獲檢舉，發現四周裝設大量監視器，連日埋伏，22日凌晨持搜索票上門，一舉查獲32名男女賭客、謝姓負責人和33萬賭資、161萬籌碼，訊後依賭博罪將謝姓負責人等8嫌送辦。

蘆竹警分局督察組員警日前接獲線報，蘆竹區福興二街上一處偏僻的鐵皮屋疑似從事不法，警方展開調查，經過連日來的埋伏與監控，發現深夜出入份子複雜，在長達一周埋藏樹叢、櫛風沐雨監控後，掌握相關證據，向桃園地方法院請得搜索票，22日凌晨見時機成熟時，40名警力一舉攻入屋內，破獲職業賭場，當場查獲32名男女賭客，年齡介於47至52歲之間，全依違反社會秩序維護法裁處。

警方調查，37歲的謝姓負責人租下鐵皮屋後，在屋外裝設大量監視攝影鏡頭，對準屋外每個死角，全面監視，以躲避警方查緝，員警機警埋伏隱藏在樹叢中，從監視器螢幕上，根本無法查覺認出，才能順利破獲，現場也共查扣賭具天九牌1副、骰子1盒、賭資33萬餘元以及高達161萬元的籌碼。

員警又槓上開花，另外在現場起獲2包K他命毒品、失竊小客車1輛以及子彈1枚，訊後依賭博罪嫌，將謝姓男子等8人移送桃園地方檢察署偵辦。

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