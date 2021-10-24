大陸商務部外資司司長宗長青日前在「十四五」利用外資發展規劃暨穩外資工作專題新聞發佈會上表示，商務部近日編制發佈《「十四五」利用外資發展規劃》，將從優化利用外資結構、優化外商投資環境等7個方面，明確提出23項重點任務的具體措施。而從金額來看，今年前9月大陸使用外資（不含銀行、證券、保險領域）已達8595.1億元（人民幣，下同），全年規模有望突破1兆元大關。

據《證券時報》引述宗長青表示，從聯合國貿發會議10月19日報告指出，上半年全球跨國投資顯現反彈態勢，預計全年跨國投資將優於預期，可能超過疫情前的水準。

宗長青表示，同時大陸經濟發展持續穩定向好，超大規模市場的吸引力不斷增強。調查90％以上的外資企業主要面向大陸市場，而大陸擁有14億人口、超過4億中產階級，消費市場規模和成長潛力無可比。加上產業配套齊全、基礎設施完善、人力資源豐富等綜合優勢突出，對外資的「磁吸力」與日俱增。

另根據大陸商務部近期問卷調查顯示，3000多家重點外資企業中，有93.3％對未來發展前景持樂觀預期。美、歐、日等外國商會近期發佈報告也顯示，近2／3美資企業、59％歐資企業與36.6％日資企業計畫擴大在華投資。